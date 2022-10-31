"Замораживание" страны в прямом эфире" — Подоляк призвал передать Украине средства ПВО

Михаил Подоляк отреагировал на очередную ракетную атаку России по объектам критической инфраструктуры Украины.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал мир немедленно передать Украине системы противовоздушной обороны, реагируя на очередные ракетные обстрелы Россией.

Об этом он написал в Twitter.

"Очередной массированный каскадный ракетный удар по десяткам городов Украины. Не сомневаюсь, что миру интересно смотреть на массовые разрушения, "замораживание" целой страны в прямом эфире, а затем всерьез слушать "переговорные предложения" России. И всячески откладывать передачу систем ПВО", — возмутился Подоляк.

Массированная атака на города Украины 31 октября

В понедельник утром, 31 октября, Россия выпустила по территории Украины более 50 ракет, ПВО уничтожило 44 ракеты.

Оккупанты ударили по критической инфраструктуре Украины. В результате атаки повреждены объекты в Киеве и области, Харькове, Запорожье, Черкасской, Черновицкой, Винницкой и Кировоградской областях.

В результате атаки поврежден энергообъект Киева, который питает около 350 тысяч квартир в столице.

По данным мэра Виталия Кличко, часть города осталась без электроэнергии, в некоторых районах нет воды.

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