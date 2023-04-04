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Замораживание войны в Украине: Столтенберг ответил, заинтересовано ли в этом НАТО

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
304
Время на прочтение
1 мин
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Замораживание войны в Украине: Столтенберг ответил, заинтересовано ли в этом НАТО

Фото: Associated Press

НАТО не заинтересовано в том, чтобы заморозить войну в Украине.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не намерен "замораживать" войну в Украине.

Об этом заявил в эксклюзивном интервью Радио Свобода генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что ответственность НАТО состоит в том, чтобы минимизировать вероятность замораживания ситуации на поле боя.

Столтенберг также выразил надежду, что Украина сможет освободить еще больше территорий и отбросить солдат Путина, что, в свою очередь, может создать условия для дальнейших переговоров.

Напомним, что в НАТО говорят, что россияне пытаются низкое качество в технике и командовании в боях за Бахмут в Донецкой области компенсировать количеством.

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Дата публикации
Просмотры
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