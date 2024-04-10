"Заморозка войны" в Украине: Зеленский предостерег мир от большой ошибки

"Перерыв" в войне позволит Путину выиграть время и подготовиться к новому нападению на Украину.
Владимир Зеленский предостерегает мир от "заморозки войны" Путина в Украине, объяснив, что это будет означать лишь "перерыв" для подготовки РФ к новому наступлению.
Об этом президент Украины сказал в интервью немецкому изданию Bild.
Зеленский категорически предостерегает лидеров Европы от "заморозки войны".
"Это как перерыв, когда смотришь фильм. Но это не фильм, это реальность. Это перерыв. А это время для Путина", — подчеркнул глава государства.
Напомним, Зеленский описал жуткое будущее Украины без помощи США.
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