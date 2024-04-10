Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Заморозка войны" в Украине: Зеленский предостерег мир от большой ошибки

"Заморозка войны" в Украине: Зеленский предостерег мир от большой ошибки

Владимир Зеленский

"Перерыв" в войне позволит Путину выиграть время и подготовиться к новому нападению на Украину.

Владимир Зеленский предостерегает мир от "заморозки войны" Путина в Украине, объяснив, что это будет означать лишь "перерыв" для подготовки РФ к новому наступлению.

Об этом президент Украины сказал в интервью немецкому изданию Bild.

Зеленский категорически предостерегает лидеров Европы от "заморозки войны".

"Это как перерыв, когда смотришь фильм. Но это не фильм, это реальность. Это перерыв. А это время для Путина", — подчеркнул глава государства.

Напомним, Зеленский описал жуткое будущее Украины без помощи США.

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация