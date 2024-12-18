Заморозка войны возможна, но без мирного соглашения: Портников объяснил, что же дальше

Один из вариантов развития событий в войне России против Украины в 2025 году – это заморозка конфликта. Однако, скорее всего, это произойдет без заключения мирного соглашения.

Такое мнение украинский журналист, политический обозреватель Виталий Портников выразил в эфире "Радио Свобода".

Портников назвал два варианта развития событий по поводу войны.

"Может быть два варианта развития событий в российско-украинской войне в 2025 году. Первый – это продолжение военных действий с непонятной динамикой. Это будет зависеть от американской помощи. Второй вариант – это заморозка конфликта. Но заморозка конфликта произойдет без мирного соглашения, скорее все", – считает обозреватель.

Он также прогнозирует отмену военного положения для проведения президентских выборов, чтобы новый глава государства заключил мирное соглашение с РФ.

"Отмена военного положения состоится, чтобы провести выборы, потому что идея будет в том, что новый президент Украины, легитимный с точки зрения россиян, должен подписать полноценное мирное соглашение. И к этому будут склонять Киев и администрация президента Соединенных Штатов, и администрация президента России", – заметил Портников.

"Но это соглашение будет совсем не складываться из формулы мира Зеленского. Если Зеленский пойдет на эти выборы и будет легитимным президентом, ему придется подписать то, что будет перечеркивать то, что он говорил в течение всей войны", – добавил журналист.

К слову, накануне Портников высказал мнение, что война может быть заморожена в начале 2025 года в том случае, если президент России Владимир Путин оценит состояние экономики как неудовлетворительное.

В то же время журналист заявлял об отсутствии оснований полагать, что война может завершиться в январе 2025 года.

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