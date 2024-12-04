Замысел российских войск в Харьковской области: объяснение от военного эксперта

Противник преследует две основные цели: улучшить свою логистику и оттянуть силы украинской армии по другим направлениям.

Последние дни отличились активизацией российских войск на Харьковском направлении, особенно в районе Волчанска. Интенсивность боевых действий значительно возросла, а враг постоянно ищет слабые места в обороне ВСУ, совершая штурмы малыми группами. В районе Купянска россияне смогли форсировать реку Оскол на двух участках.

Военный эксперт Владислав Селезнев объяснил замысел врага в комментарии для OBOZ.UA.

Одним из самых горячих направлений остается Волчанск.

"Последние несколько дней противник активизировался на севере Харьковской области в районе Волчанска. Противник постоянно ищет слабые места в нашей обороне и проводит так называемые мясные штурмы малыми штурмовыми группами. Интенсивность боевых действий значительно выросла”, – отметил Селезнев.

Волчанск, Харьковская область / Фото: Deepstatemap

На Купянском направлении захватчики также усилили свои действия, в частности, достигли определенных успехов.

"На востоке Харьковской области противник продолжает атаковать наши рубежи и позиции в районе населенного пункта Двуречная. По меньшей мере, на двух участках реки Оскол он совершил ее форсирование и создал два плацдарма уже на правом берегу. Плюс он пытается расширять плацдармы на других участках фронта на левом берегу реки Оскол”, – добавил эксперт.

Двухлетняя, Харьковская область

По словам Селезнева, Россия не отказалась от планов закрепиться на противоположном берегу Оскола, атаковать Купянск и Купянск-Узловой. Этот район важен для обеспечения логистики, поскольку там расположен ключевой железнодорожный узел.

“Думаю, здесь противник действует на перспективу – ему крайне важно обеспечить это логистическое плечо для того, чтобы в дальнейшем снабжать всем необходимым свою группировку, которая действует в направлении Лимана. Лиман – это один из плацдармов, которые противник планирует сформировать в перспективе для атаки на Славянско-краматорскую городскую агломерацию”, – объяснил эксперт.

Купянск и Купянск-Узловой, Харьковская области

Он также отметил, что противник преследует две основные цели: улучшить свою логистику и оттянуть силы украинской армии по другим направлениям.

"Первый элемент – создание соответствующих условий и возможностей для стабильной железнодорожной логистики российских войск – речь идет о восточной части Харьковской области. На севере, я думаю, происходят тревожные действия, которые заставляют украинский Генштаб выделять дополнительные силы и средства на этот участок фронта – вместо того, чтобы направлять их на другие рубежи, более важные с точки зрения организации обороны”, – подытожил Селезнев.

Ранее майор ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что россияне пополняют свои подразделения в Харьковской области. Ресурсов у врага может хватить для того, чтобы производить наступательные действия на еще одном направлении.