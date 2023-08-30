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Занимался расселением оккупантов и предоставлял технику для построения укреплений: депутата из Херсона подозревают в пособничестве врагу

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
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Занимался расселением оккупантов и предоставлял технику для построения укреплений: депутата из Херсона подозревают в пособничестве врагу

Подозреваемый перешел на сторону врага / Фото: pixabay.com

Досудебное расследование продолжается.

В Херсонской области депутата Новотроицкого поселкового совета от запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ" подозревают в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Об этом Telegram сообщила Херсонская областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемый перешел на сторону врага. Как основатель и руководитель одного из частных сельскохозяйственных предприятий в Херсонской области, он организовал на его территории размещение военной техники вооруженных сил РФ.

Также занимался расселением личного состава вражеского войска в пгт Сивашское в доме культуры, школе, детском саду и частных домах, вынужденно покинувших местные жители.

Заботился подозреваемый и о других нуждах окупантов, обеспечивая их едой, бытовыми вещами, а также предоставил для строительства военных укреплений сельхозтехнику, которая была в его распоряжении.

Напомним, 29 августа ВСУ подняли флаг на левобережной Херсонской области. Это важный символический шаг для поднятия настроения и духа людей, переживающих оккупацию. А у окупантов на левобережье агония, связанная с давно анонсированными "выборами".

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Дата публикации
Просмотры
185
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