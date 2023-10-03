Запад блокирует поставки оружия в Украину из-за коррупции: политолог назвал главное требование

Украину "загоняют" в тупик тем, что страны-партнеры отказываются предоставлять денежную помощь и оружие.

Об этом сообщил политолог Николай Давидюк.

По его словам, Украина сейчас "сидит на очень неудобном шпагате": когда одни не хотят давать деньги, а другие – оружие.

"Британия заявила о том, что исчерпала возможности поддерживать Украину именно оружием и обратилась к другим союзникам. С похожим заявлением выходит Европа на форуме индустрий безопасности, говорит о том, что "да, мы тоже исчерпали себя"... Об этом пишет The Telegraph и потом еще есть ссылка на Politico, и Politico тоже об этом говорит аналогичную историю, но уже о Европейском союзе, что они уже не могут давать из собственных запасов, а хотят, чтобы тоже включались другие страны и Украина больше производила сама… Такое впечатление, что идет определенный "заговор", нас немного загоняют в тупик. Да, частично это правда, но это из-за коррупции", — пояснил Николай Давидюк.

Он отметил со ссылкой на источники в Верховной Раде, что западные партнеры просят власти Украины в течение двух недель уволить нескольких топ-чиновников. В то же время эксперт не уточнил, о ком именно идет речь.

"Или одного их руководителя, или двух его заместителей... Запад говорит, что на этих трех людях – главная коррупция, выбирайте, что вы хотите... Просили уволить троих, наши решили двух из трех уволить в Офисе президента... Это должно разблокировать поставки оружия и денег хотя бы частично на определенный период... Нам из этого кризиса надо выйти... для нас это момент самовыживания, нас и нашей страны. "Мы не могли никогда представить, что у вас найдется какая-то паршивая овца где угодно на любом уровне, которая может себе морально позволить воровать в Украине во время войны", — добавил политолог.

Напомним, что в Украине будут производить французские дроны Aarok.