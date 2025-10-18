Эксглавнокомандующий британской армией фельдмаршал Дэвид Ричардс / © скриншот с видео

Украина не сможет выиграть войну против России и не сможет вытеснить российские оккупационные войска без прямого участия сил НАТО . Но Запад не намерен вступать в войну и принимать непосредственное участие в боевых действиях на земле.

Такую пессимистическую оценку высказал бывший главнокомандующий британской армией, фельдмаршал Дэвид Ричардс в интервью подкасту World of Trouble издания The Independent.

«Ложная надежда» и недостаток живой силы

Дэвид Ричардс, ранее руководивший войсками НАТО во время операции в Афганистане и имеющее высшее «пятизвездное» звание в британской армии, считает, что западные союзники подвели Киев, дав ему ложную надежду.

"Что мы сделали в случае с Украиной, так это поощрили Украину бороться, но не дали ей средств для победы", - заявил бывший начальник штаба обороны Великобритании.

На вопрос о шансах Украины на успех он ответил однозначно: «По моему мнению, они не выиграют». Когда журналист уточнил, не сможет ли Украина победить, даже имея необходимые ресурсы, фельдмаршал ответил: Нет, у них нет живой силы.

Ричардс подчеркнул, что для Запада, в отличие от России, война в Украине не экзистенциальная проблема.

«Мы решили, что поскольку это не экзистенциальный вопрос, мы не будем вступать в войну. Мы находимся, можно утверждать, и я это полностью признаю, в определенной гибридной войне [с Россией ред.]. Но это не то же, что война со стрельбой, в которой наши солдаты будут гибнуть в большом количестве», — объяснил он.

«Ничья по очкам» и призыв к переговорам

По мнению Ричардса, лучшее, чего может достичь Украина, это «что-то вроде ничьей по очкам».

Эта пессимистическая оценка противоречит последним заявлениям президента США Дональда Трампа, который недавно, казалось, изменил свою позицию, написав в социальных сетях, что «Украина при поддержке ЕС может бороться и отвоевать всю Украину в ее первоначальном виде». Однако, как отмечает издание, Трамп неоднократно менял свою позицию по отношению к Киеву.

Фельдмаршал Ричардс известен своей способностью идти против истеблишмента. Он рассказал, что в свое время выступал против решения правительства Тони Блэра присоединиться к вторжению США в Ирак в 2003 году, поскольку имел доступ к разведданным и сомневался в законности и подставности утверждений о наличии в Ираке ядерного оружия.

Напомним,