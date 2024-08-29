Запад до сих пор медлит с разрешениями бить по РФ: успеет ли Украина достать до ключевых объектов врага — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что, несмотря на вывод российских самолетов за пределы досягаемости, предоставленных Западом ракет Storm Shadow и ATACMS, значительное количество российских военных объектов все еще находится в пределах досягаемости западных вооружений.

Об этом говорится в отчете ISW.

По данным аналитиков, ограничения, наложенные на использование западного оружия, позволяют российским войскам использовать укрытия в глубоких тыловых районах России для поддержки военных операций против Украины.

Западные ракеты, в частности Storm Shadow и ATACMS, имеют большую дальность поражения, что позволяет наносить удары по стратегическим целям в глубине российской территории. Однако, несмотря на то, что российские военные переместили часть своих самолетов и техники, многие их объекты, такие как склады боеприпасов, командные пункты и логистические узлы, остаются в пределах досягаемости этих ракет.

Напомним, издание Politico заявило, что украинские власти якобы планируют предоставить США детальный список целей в России, которые могут быть уничтожены украинскими военными, если Вашингтон снимет ограничения на использование оружия. Это последняя попытка убедить администрацию США в необходимости снятия ограничений на использование американского оружия против России.

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