Запад до сих пор не имеет юридического механизма конфискации российских активов

Если бы США признали Россию страной-спонсором терроризма, это могло бы открыть путь к конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.

США и ЕС на разных международных площадках, в том числе и в G7, ищут приемлемые юридические механизмы, которые позволят конфисковать замороженные российские активы, в том числе и замороженные активы Центробанка РФ, и направить их на восстановление Украины.

Об этом шла речь во время "2-го Форума Украина-Франция" в Париже, организованного совместно Центром "Новая Европа" и Французским институтом международных отношений (IFRI).

В частности, по словам спецпосланника президента Франции по восстановлению Украины Пьера Гейльбронна, это очень сложный и чувствительный вопрос. Мировое сообщество ищет соответствующий юридический механизм.

"У нас есть много идей и опций, которые мы хотели бы использовать и используем на международном уровне, на уровне G7 и ЕС. Продолжаются процессы по разработке этих вопросов. Потому что это также вопрос юридической природы. Потому что большая часть этих российских активов касается ЦБ РФ". Это затрудняет процесс также ввиду вопроса иммунитета (по конфискации таких активов третьих стран – ред.), как и поднимает вопрос управления активами Центробанков третьих стран (в других странах – ред.) на мировом уровне, но, думаю, все опции сейчас на столе. Часть из них касается заморозки активов российских олигархов", — отметил Пьер Гейльбронн.

Однако по словам члена правления ОО "Центр противодействия коррупции" Елены Галушки, если бы было политическое решение, механизмы нашлись бы.

"Например, если бы США признали Россию страной-спонсором терроризма, это открыло бы путь к конфискации замороженных российских активов", — отметила эксперт.

Напомним, что в Украине правительство приняло решение о безотлагательном строительстве фортификационных сооружений для нужд обороны в отдельных областях.

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