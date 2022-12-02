Запад должен поставить Украине ракеты ATACMS для защиты критической инфраструктуры — Вершбоу

Если Украина получит от западных партнеров ракеты большого радиуса действия, это будет существенно препятствовать российским агрессорам обстреливать украинскую критическую инфраструктуру.

Об этом во время симпозиума "Украина в Вашингтоне и за его пределами" заявил бывший заместитель генсека НАТО, экспосол США в России Александер Вершбоу, сообщает Укринформ.

Он отметил, что западным странам следует пересмотреть свои решения относительно поставок того или иного вооружения для Украины, которое сузило бы возможности россиян использовать территории, близкие к фронту, в том числе оккупированный полуостров Крым для нанесения ударов по критической инфраструктуре Украины, не опасаясь ответного удара. .

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Вершбоу отметил, что, прежде всего, это касается ракет ATACMS, которые могут поражать российские огневые позиции, обстреливающие критическую инфраструктуру Украины.

Вершбоу также заявил, что страны Запада должны помочь Украине удержать инициативу на фронте, и постоянно оказывать давление на Россию, чтобы ее войска не получали времени для отдыха и перевооружения.

«Поддержание военного давления на Россию с победой как четкой целью не может быть чем-нибудь расплывчатым. Целью должна стать победа Украины», – заявил он.

Он добавил, что сейчас США и их союзники рассматривают новые санкции в отношении России за ее террористические атаки по гражданской инфраструктуре Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что США договариваются со странами Ближнего Востока о опрокидывании систем NASAMS в Украину.

Кроме того, мы ранее информировали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе продолжаются дискуссии о возможной передаче Украине ЗРК Patriot.

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