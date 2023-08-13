Запад готовит Украину к новому наступлению в 2024 году — WSJ

Украинское контрнаступление еще продолжается, но партнеры Украины уже задумались о подготовке к затяжному конфликту.

Западные военные и политики начинают задумываться о весеннем наступлении ВСУ 2024 года, поскольку партнеры Киева осознают, что борьба Украины за освобождение оккупированных территорий потребует много времени.

Об этом в воскресенье, 13 августа, пишет The Wall Street Journal.

В издании напомнили, что президент США Джо Байден на саммите НАТО в Литве подтвердил намерения продолжать поддерживать Украину столько, сколько это потребуется. США, НАТО и Япония разрабатывают долгосрочные планы безопасности для Украины и продолжают поставлять передовое оружие, включая боеприпасы и ракеты.

Однако глава американского генштаба Марк Милли и другие военные чиновники предостерегают, на скорые успехи, которые были достигнуты в прошлом году, не надо надеяться.

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"Я действительно думаю, что в администрации понимают, что Украина в ближайшее время не вернет всю свою территорию", – считает экс-представитель США в НАТО Иво Даалдер.

Если ранее западные страны надеялись, что прорыв ВСУ может ослабить российские силы достаточно, чтобы заставить президента Владимира Путина сесть за стол переговоров уже этой зимой, то теперь шансы на это кажутся маловероятными.

Россия укрепляет линии обороны в Украине, увеличивая численность войск и наращивая производство боеприпасов и оружия. Запад также укрепляет военную промышленность и возникает перспектива затяжной войны на истощение.

"Эта война может стать похожей на Корейскую, быстрые маневры на фронте в первые месяцы, а затем относительная стабильность", – считает Дмитрий Горенбург, эксперт аналитического центра, связанного с Пентагоном.

Как известно, начавшаяся в 1950 году Корейская война так и не была завершена и технически продолжается до сих пор.

Даже если до конца лета ВСУ не совершат прорыва, Украина может продолжить борьбу до зимы. Дождь и снег могут замедлить операции с использованием тяжелой техники, но украинские силы доказали свою наибольшую эффективность благодаря мобильным группам.

"Украинская армия продолжает адаптироваться быстрее российской", — утверждает Гордон Дэвис, бывший заместитель генерального секретаря НАТО.

Напомним, президент РФ Владимир Путин готовит население к затяжной и изнурительной войне с Украиной.

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