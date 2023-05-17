"Запад хочет добить Россию": Лавров пригрозил ответом "по законам военного времени"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетовал, что Запад якобы "продолжает нагнетать ситуацию" в Украине из-за мощной военной помощи и пригрозил ответом "по законам физики и военного времени".

Об этом он сказал в интервью одному из пропагандистских телеканалов РФ, пишет Obozrevatel.

Пригрозил Лавров, в частности, из-за поставок Украине дальнобойных ракет и планов передать самолеты в ближайшем будущем. Он заявил, что Западу "нужно добить Россию".

"Наверное, они не наивные люди. По крайней мере, их военные должны объяснить политикам, что на каком-то этапе действие встречает противодействие. Если вы наращиваете планку и наращиваете качество противостояния, то вы, наверное, должны ожидать ответной реакции хотя бы по законам физики и военного времени", – пригрозил Лавров.

Напомним, 18 мая по требованию РФ будет созвано заседание Совета Безопасности ООН, на котором будут обсуждать поставки Украине оружия странами Запада для защиты от российской агрессии.

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