Запад начал готовиться к затяжной войне в Украине: американский эксперт назвал причину

Майкл Кофман предупреждает, что только контрнаступление не поможет завершить войну в Украине, нужно готовиться к затяжному конфликту.

Страны Запада пришли к выводу, что война РФ против Украины будет долгой и ее не получится завершить благодаря одной удачной операции ВСУ.

Об этом заявил американский военный аналитик Майкл Кофман из Фонда Карнеги, передает BBC.

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По словам эксперта, ранее на Западе некоторые считали, что успешное украинское контрнаступление позволит Киеву "вести переговоры с относительной позиции силы".

"От этого мнения, хоть и не полностью отказались, но оно в значительной степени отходит на второй план. И люди понимают, что война будет долгой, что потенциальные быстрые способы сделать эту войну короче остались в прошлом. И основное планирование теперь должно сосредоточиться на более длинном конфликте, в котором, как и во всех войнах, будут разные фазы", – говорит Кофман.

Что еще сказал Майкл Кофман

Он добавил, что если ВСУ удастся освободить Токмак в Запорожье , это будет означать относительный успех контрнаступления.

, это будет означать относительный успех контрнаступления. Успех ВСУ в районе Роботино эксперт пока не называет решающим прорывом. По его словам, ВСУ "расширяют брешь" в российской обороне, но пока ее масштабы не позволяют говорить о переломе.

эксперт пока не называет решающим прорывом. По его словам, ВСУ "расширяют брешь" в российской обороне, но пока ее масштабы не позволяют говорить о переломе. Ухудшение погоды этой осенью не станет решающим фактором, который может остановить украинское контрнаступление, но будет иметь значение.

Эксперт пояснил, что сейчас ВСУ действуют небольшими пехотными группами, для которых бездорожье не является серьезным препятствием. Но если украинская армия хочет быстро атаковать, ей нужно будет вводить бронетехнику, которая зависит от относительно крепкой почвы.

Баллистические ракеты ATACMS помогут ВСУ, но также не станут решающими.

По его информации, Украина получит вариант этой ракеты с кассетной, а не фугасной боеголовкой. Это поможет поражать большее количество российских целей. Однако ВСУ будет сложно определять цели, положение которых быстро меняется (например, группы офицеров или военные колонны), и в этом вопросе им придется полагаться на помощь западных союзников.