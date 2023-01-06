"Запад не знает, что делать": Огрызко о возможном распаде России

Страны Запада опасаются распада России в случае ее поражения в войне с Украиной.

Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Вопрос в том, что на Западе не знают, что делать с Россией, которая проиграет. Могут начаться неконтролируемые процессы ее распада. В комбинации с непониманием, в чьи руки может попасть ядерное оружие, это и сдерживает наших западных партнеров от того, чтобы дать нам все, что нам нужно, чтобы быстро разобраться с этой ордой", – объяснил эксминистр.

По его словам, "на Западе почему-то превалирует мнение, что Россия такая, какая она есть, это ошибка".

"Возникает вопрос – почему условные адыгейцы, волжские татары или калмыки не имеют такого же права на самоопределение, как испанцы, французы, португальцы, поляки или другие народы, живущие в отдельных странах? Почему мы считаем, что Россия – что-то неделимое, раз и навсегда данное?Там живет очень много народов, угнетенных Россией на протяжении многих веков, и которые давно бы хотели получить желаемую независимость", — отметил Огрызко.

Напомним, российский публицист Андрей Пионтковский заявил, что распад РФ уже начался, дальше будет происходить все по инерции. Он считает, что главная опасность для России – потерять Дальний Восток, на который имеет планы Китай.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко считает, что первым процесс отделения от РФ может начаться в Татарстане, который еще в 90-х годах поддерживал независимость и выход из состава России.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что на территории нынешней России может образоваться 3-5 новых государств.

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