Запад оценивает потери РФ в войне с Украиной в 300-400 тысяч – The Guardian

В то же время, собеседники издания сказали, что контрнаступление Украины на Запорожском фронте по сути завершилось.

Согласно подсчетам западных партнеров, общие потери российской армии в живой силе с начала полномасштабного вторжения оцениваются в 300-400 тысяч убитыми и ранеными.

Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на анонимных западных чиновников.

В настоящее время во время самых тяжелых боев под Авдеевкой Россия теряет от 500 до 1000 человек в день.

Чиновники на условиях анонимности признали, что контрнаступление Украины на Запорожском фронте по сути завершилось, хотя вероятно "три бригады" переправились через Днепр под Херсоном. В то же время пока неясно, сколько бронетехники украинские военные смогли переправить через реку. Источники издания считают, что продвижение этой группировки не будет быстрее летнего контрнаступления.

"Ни одна сторона не способна совершить решительную операцию на суше", — сказал один из собеседников издания. Отмечается, что в условиях затяжного конфликта роль помощи от Запада для Украины жизненно важна.

Ранее коллаборант рассказал, как ВСУ ворвались в казарму россиян и перебили всех.

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