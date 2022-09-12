Запад очень нервно отреагировало на удар по ТЭЦ: Арестович рассказал об итогах "Рамштайн-5"

На заседании министры обороны и руководители генеральных штабов из более чем 50 стран закрепили курс на долгосрочную поддержку Украины.

Российские оккупанты атаковали и обесточили Харьковскую и Донецкую области, частично – Запорожскую, Днепропетровскую, Сумскую. Однако советник Офиса президента Алексей Арестович поспешил успокоить наших граждан, заявив, что "запас прочности энергетики там очень высок". Также он рассказал об итогах "встречи в формате "Рамштайн-5" на фоне последних событий.

Алексей Арестович пообщался с российским правозащитником Марком Фейгиным.

" Рамштайн-5" состоялся не зря. Запад очень нервно отреагировал на удар по ТЭЦ. Там удары по гражданской инфраструктуре накануне зимы воспринимают болезненно. Поэтому они хотят это прекратить. Это можно сделать тремя способами: защитить, предоставить экономический пакет, а также сделать так, чтобы навсегда отразить желание стрелять по гражданской инфраструктуре. На этом мы особенно сосредоточимся", — отметил Арестович, не рассказав подробности.

Напомним, после сокрушительного поражения на Харьковщине окружение Путина толкает его на последний радикальный шаг.

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