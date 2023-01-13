Запад помогает Украине подготовиться к контрнаступлению весной, поэтому дает тяжелое оружие – NYT

За последние несколько недель начали падать барьеры в предоставлении Украине западного вооружения.
Западные партнеры Украины помогают ей подготовиться к началу весеннего контрнаступления ВСУ и наступления российских войск, о чем свидетельствует решение ряда государств о передаче Киеву тяжелого вооружения.
Об этом пишет издание New York Times.
В статье отмечается, что Запад направил Украине ряд оружия, которое когда-то считали слишком провокативным, и, похоже, следующими будут танки. Поскольку ожидается новое наступление РФ, официальные лица видят неотложную потребность изменить баланс.
Авторы материала указывают, что Украина планирует продолжить свое наступление либо зимой, либо после "грязной" поры весной. В то же время и Россия планирует весеннее наступление, сообщил высокопоставленный представитель западной разведки.
"Украина "не хочет, чтобы они перевели дыхание" между нынешней порой и началом нового усиленного раунда боевых действий", – говорится в статье.
За последние несколько недель начали падать барьеры в предоставлении Украине вооружения. Сначала США объявили о передаче систем Patriot, позже Германия пообещала передать батарею этого ЗРК. Также Франция, Германия и США впервые пообещали отправить в Украину боевые бронемашины.
Издание видит вероятность того, что Украина получит от западных партнеров и современные танки, "особенно после того, как украинские военные добились неожиданных успехов и выстояли против изнурительных штурмов россиян".
Авторы материала связывают готовность Запада оказывать такую помощь с небольшим объемом времени, которое осталось для подготовки Украины к возможному новому наступлению врага в годовщину полномасштабного вторжения или весной.
"С начала войны почти год назад Запад сопротивлялся предоставлению Украине мощнейшего вооружения, опасаясь, что это приведет к прямому конфликту НАТО с Россией. Однако смотря на решимость Украины сопротивляться, малую перспективу мирных переговоров в ближайшем будущем и патовую ситуацию на поле боя, союзники по НАТО идут на уступки", — отмечается в статье.
Оружие и техника для Украины
Напомним, согласно заявлениям и обещаниям западных партнеров, вскоре Украина должна получить БМП Bradley, ЗРК Patriot, бронеавтомобиль AMX-10RC, БТР Bastion, роту (14) танков Leopard 2, САУ Archer, артустановки Caesar, САУ Paladin со 155-мм пушкой, ЗРК Hawk и ПЗРК Stinger.
Также есть информация, что Британия может передать 10 танков Challenger 2. В то же время, над передачей танков Leopard рассуждают Германия и Финляндия.
Накануне советник главы Офиса президента Михаил Подоляк выразил убеждение, что Украина получит современные танки от Польши и Британии. Решается вопрос о количестве единиц.
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