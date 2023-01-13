Запад помогает Украине подготовиться к контрнаступлению весной, поэтому дает тяжелое оружие – NYT

За последние несколько недель начали падать барьеры в предоставлении Украине западного вооружения.

Западные партнеры Украины помогают ей подготовиться к началу весеннего контрнаступления ВСУ и наступления российских войск, о чем свидетельствует решение ряда государств о передаче Киеву тяжелого вооружения.

Об этом пишет издание New York Times.

В статье отмечается, что Запад направил Украине ряд оружия, которое когда-то считали слишком провокативным, и, похоже, следующими будут танки. Поскольку ожидается новое наступление РФ, официальные лица видят неотложную потребность изменить баланс.

Также читайте Как будет развиваться война в Украине зимой: прогнозы Bloomberg

Авторы материала указывают, что Украина планирует продолжить свое наступление либо зимой, либо после "грязной" поры весной. В то же время и Россия планирует весеннее наступление, сообщил высокопоставленный представитель западной разведки.

"Украина "не хочет, чтобы они перевели дыхание" между нынешней порой и началом нового усиленного раунда боевых действий", – говорится в статье.

За последние несколько недель начали падать барьеры в предоставлении Украине вооружения. Сначала США объявили о передаче систем Patriot, позже Германия пообещала передать батарею этого ЗРК. Также Франция, Германия и США впервые пообещали отправить в Украину боевые бронемашины.

Издание видит вероятность того, что Украина получит от западных партнеров и современные танки, "особенно после того, как украинские военные добились неожиданных успехов и выстояли против изнурительных штурмов россиян".

Авторы материала связывают готовность Запада оказывать такую помощь с небольшим объемом времени, которое осталось для подготовки Украины к возможному новому наступлению врага в годовщину полномасштабного вторжения или весной.

"С начала войны почти год назад Запад сопротивлялся предоставлению Украине мощнейшего вооружения, опасаясь, что это приведет к прямому конфликту НАТО с Россией. Однако смотря на решимость Украины сопротивляться, малую перспективу мирных переговоров в ближайшем будущем и патовую ситуацию на поле боя, союзники по НАТО идут на уступки", — отмечается в статье.

Оружие и техника для Украины

Напомним, согласно заявлениям и обещаниям западных партнеров, вскоре Украина должна получить БМП Bradley, ЗРК Patriot, бронеавтомобиль AMX-10RC, БТР Bastion, роту (14) танков Leopard 2, САУ Archer, артустановки Caesar, САУ Paladin со 155-мм пушкой, ЗРК Hawk и ПЗРК Stinger.

Также есть информация, что Британия может передать 10 танков Challenger 2. В то же время, над передачей танков Leopard рассуждают Германия и Финляндия.

Накануне советник главы Офиса президента Михаил Подоляк выразил убеждение, что Украина получит современные танки от Польши и Британии. Решается вопрос о количестве единиц.

Читайте также: