Запад пообещал Украине сотни танков: посол во Франции назвал количество

Украина вскоре может получить от США и европейских государств не менее 321 танка. Такое количество по состоянию на конец января уже официально согласились передать страны-партнеры.

Об этом, 27 января, в эфире французского канала BFMTV заявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

По словам дипломата, уже многие страны готовы передать вооружение Украине.

"На сегодняшний день многие страны официально подтвердили свое согласие на поставку 321 тяжелого танка в Украину", – заявил Омельченко и добавил, что для Украины важно, чтобы поставки состоялись быстрее.

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Посол отмечает, что сроки поставки варьируются в каждом частном случае, ведь "некоторым нужно провести техническое обслуживание, другие решают вопросы логистики, третьи ждут получения других моделей, чтобы отдать те, которые они дают".

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News отметил, что сейчас нужно 300-500 танков. Президент уточнил, что такое количество позволит ВСУ "производить наступательные действия".

Владимир Зеленский также отметил, что танки должны поступать в Украину с как можно меньшим разрывом во времени между принятым решением об их предоставлении и поставках.

Ранее Telegram-канал UA War Infographics, ссылаясь на данные из открытых источников, обнародовал список стран, которые могут передать Украине танки: Германия, США, Британия, Франция, Испания, Польша, Дания, Финляндия, Норвегия, Португалия.

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