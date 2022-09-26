Запад предоставит любое оружие, потому что зависит от победы Украины — Жданов

В Белом доме отдают себе отчет: если проиграет Украина, проиграет и Америка.

Соединенные Штаты предоставят Украине оружие, в том числе и ракеты дальностью до 300 км.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.

"Дело — в договоренностях. Если мы пообещаем США и придерживаемся слова, они предоставят любые виды оружия. Более того, теперь они зависят от нас так же, как мы от них. Если мы зависим от них в поставке оружия, то они зависят от нашей победы", — отметил Жданов.

По его словам, в Белом доме отдают себе отчет: если проиграет Украина, проиграет и Америка.

"Понимая ответственность, Соединенные Штаты просто не могут дать нам проиграть в этой войне", – добавил эксперт.

Напомним, в Одессе в понедельник, 26 сентября, раздались взрывы.

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