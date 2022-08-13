Запад сделал свою ставку: Климкин рассказал о тайном сигнале Украины по НАТО

Павел Климкин убежден, что видение Западом геополитики окончательно изменилось. Правильнее сказать, украинцы его изменили.
Украина получила неофициальный сигнал относительно НАТО.
Об этом сообщил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Facebook.
"Киссинджер (экс-госсекретарь США и бывший советник президента США по нацбезопасности Генри Киссинджер – ред.) – старый лис. Он ничего просто так не говорит. Его вчерашние слова – "жребий брошен", и Украина должна формально или неформально рассматриваться как часть НАТО, стоят я бы сказал, очень дорого, Киссинджер всегда был за то, чтобы мы были частью Запада, но был против членства в НАТО, и даже в последнее время несколько "петлял", теперь его слова означают, что видение Западом геополитики окончательно изменилось. сказать, украинцы его сменили", – написал политик.
Климкин отметил, что Киссинджер всегда говорит то, чего не хотят говорить в западных столицах.
"После кандидатского статуса в ЕС мы получили неофициальный сигнал относительно НАТО. Запад сделал свою ставку", – подчеркнул экс-министр.
Напомним, недавно Генри Киссинджер заявил, что во время возможных будущих переговоров с Россией Запад и Украина должны потребовать возвращения всех украинских территорий, захваченных после 24 февраля.
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