Запад сделал свою ставку: Климкин рассказал о тайном сигнале Украины по НАТО

Украина получила неофициальный сигнал относительно НАТО.

Об этом сообщил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Facebook.

"Киссинджер (экс-госсекретарь США и бывший советник президента США по нацбезопасности Генри Киссинджер – ред.) – старый лис. Он ничего просто так не говорит. Его вчерашние слова – "жребий брошен", и Украина должна формально или неформально рассматриваться как часть НАТО, стоят я бы сказал, очень дорого, Киссинджер всегда был за то, чтобы мы были частью Запада, но был против членства в НАТО, и даже в последнее время несколько "петлял", теперь его слова означают, что видение Западом геополитики окончательно изменилось. сказать, украинцы его сменили", – написал политик.

Климкин отметил, что Киссинджер всегда говорит то, чего не хотят говорить в западных столицах.

"После кандидатского статуса в ЕС мы получили неофициальный сигнал относительно НАТО. Запад сделал свою ставку", – подчеркнул экс-министр.

Напомним, недавно Генри Киссинджер заявил, что во время возможных будущих переговоров с Россией Запад и Украина должны потребовать возвращения всех украинских территорий, захваченных после 24 февраля.

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