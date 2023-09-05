Запад требует от ОАЭ прекратить помогать России в войне с Украиной

Страны Запада требуют от ОАЭ прекратить поставки товаров в Россию, которые используются для войны.

Соединенные Штаты, Великобритания и Европейский союз оказывают давление на власть Объединенных Арабских Эмиратов, чтобы страна перестала помогать российским агрессорам в войне против Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских и европейских официальных лиц.

Журналисты издания утверждают, что страны Запада требуют от ОАЭ прекратить поставки товаров в Россию, которые затем могут использоваться для войны против Украины.

"Официальные лица из Вашингтона и европейских столиц посетили ОАЭ 4 сентября в рамках совместного усилия, направленного на то, чтобы компьютерные чипы, электронные компоненты и другие так называемые продукты двойного использования, имеющие как гражданское, так и военное применение, Россия не получала ", – пишет издание.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия призывает к глобальным реформам в сфере безопасности из-за российской агрессии против Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что Индия просит США разблокировать замороженные за сотрудничество с Россией деньги.

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