Запад усилит поддержку Украины: как в ЕС отреагировали на ракетную массированную атаку РФ

После ракетных массированных ударов оккупантов Европейский Союз активизирует поддержку Украины. Речь идет о возобновлении электро- и теплоснабжения.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем заявлении в пятницу, 16 декабря.

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"ЕС и его партнеры активизируют усилия по оказанию чрезвычайной помощи, необходимой украинскому народу для восстановления и поддержки электро- и теплоснабжения. Украинский народ демонстрирует захватывающую силу, мужество и стойкость в противостоянии агрессивной войне России. Европейский Союз твердо солидарен с ним. Так долго, как это необходимо, и в той мере, в какой это необходимо", — подчеркнул Боррель.

Европейский дипломат назвал российские удары по Украине "жестокими и бесчеловечными" и подчеркнул, что их виновники должны быть привлечены к ответственности.

"Эти жестокие, бесчеловечные атаки направлены на увеличение человеческих страданий и лишение украинского населения, а также больниц, аварийных служб и других критически важных служб электричества, отопления и воды", — заявил Боррель.

16 декабря Россия атаковала Украину

Утром 16 декабря российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. В результате обстрелов во многих населенных пунктах исчезло электроснабжение, тепло и вода. На вечер в регионах возвращается свет и вода. Кроме того, известно о двух погибших в Кривом Роге — это молодые супруги.

По данным спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, по Украине было выпущено более 60 ракет. Вражеская авиация запускала ракеты Х-555 и Х-101 из самолетов Ту-95, также били "Калибрами" с Черного моря и еще запускали ракеты С-300.

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