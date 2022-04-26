"Запад воспринимает действия Путина, как игру в покер, и до конца не понимает, на что он готов", — эксперт

"Запад воспринимает действия Путина, как игру в покер, и до конца не понимает, на что он готов", — эксперт

Запад так тяжело реагирует на действия России не потому, что они так инертны или трусы, они не могут понять, что в голове у Путина.

В марте-начале апреля звучали предположения, что президент России Владимир Путин был готов к подписанию каких-либо соглашений. Соответствующие настроения были в определенных российских элитах.

Об этом заявил народный депутат (Голос), член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в эфире Радио НВ.

"Им казалось, что Путин готов. Они эти месседжи пересказывали и нашим западным партнерам по дипломатическим каналам, и передавали украинской стороне через определенных контактеров. Но это было предположение. Путин, насколько мне известно, ни разу свою точку зрения не менял. То есть это была попытка определенных кругов в России, которые заинтересованы в том, чтобы эта война прекратилась, потому что они страдают от этого, не видят особых перспектив в стратегическом смысле этого слова. Потому что понятно, что чем дольше идет война, тем труднее открутить санкции назад", — отметил он.

По словам эксперта, даже еще месяц назад определенные российские элиты считали, что если сейчас можно выйти на какие-то договоренности, то есть шанс, что санкции, пока они вовсю не запущены, еще можно остановить.

"Чем дальше идет война и чем глубже Россия погрязает в этой войне, тем труднее будет Западу, даже если он захочет от этих санкций отказаться. Это такая западная инерция. Они очень тяжело раскачиваются по каким-то определенным шагам, но, если они уже сделали, то они уже так же тяжело раскачиваются в обратном направлении", — сказал Рахманин.

Нардеп убежден, что чем дольше будет раскручивать этот маховик войны, тем сложнее остановить эти санкции, даже если Россия начнет идти на какие-то уступки.

"Но ситуация и усложняется и упрощается в то же время тем, что Путин пока ни на какие уступки идти не собирается. Я не знаю, или он пустился во все тяжкие, или он действительно потерял связь с реальностью, или уверовал в свое всемогущество... В интервью ВВС один из анонимных источников в военных британских кругах сказал, что Запад так тяжело реагирует на действия России не потому, что они так инертны или трусы, они не могут понять, что в голове у Путина. Дальше была очень хорошая фраза. К сожалению, Путин играет в покер намного лучше, чем мы. Они воспринимают это как покер, до конца не понимают на что Путин готов, а он, мне кажется, пустился уже в берега. Для него это вопрос его личного веса, его личного авторитета. Сейчас решается судьба его репутации. Ему нужно эту войну выиграть любой ценой, любым способом", — резюмировал Рахманин.

Напомним, что во вторник, 26 апреля, президент Российской Федерации Владимир Путин принял за длинным столом генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, приехавшего в Москву, чтобы обсудить развязанную Кремлем войну в Украине. Во время встречи с Антониу Гутеррешем российский президент оправдывал развязанную войну в Украине уставом ООН.

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