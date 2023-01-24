Запад ждет: Жданов отметил, что весна и начало лета могут определить дальнейшее течение войны

По мнению эксперта, Запад дает Путину фору по времени с задержкой поставки оружия Украине.

Военный эксперт Олег Жданов выразил мнение, что у западных партнеров Украины, в частности США, есть свой сценарий развития войны России против Украины. Соединенные Штаты, по словам эксперта, предоставляют главе Кремля Владимиру Путину собрать войско до весны 2023 года.

Об этом шла речь в интервью Жданова ТСН.ua.

"На мой взгляд, у США есть свой сценарий этой военной кампании. Сейчас Запад дает Путину возможность собрать войско. Именно так, а не иначе. Запад дает Путину временную фору с задержкой снабжения оружием Украине. Параллельно нас тоже начали тщательно вооружать. Нашей главной задачей. есть разгром российской армии с переходом в контрнаступление", — отметил Жданов.

По его мнению, Запад пытается создать для Путина такие условия, чтобы он исчерпал военный потенциал России и согласился на условия, которые будет предлагать Украина. Пока глава Кремля будет иметь возможность собирать войско, он никогда не пойдет на уступки.

Поэтому западные эксперты говорят, что определяющий период войны произойдет в марте-апреле 2023 года.

"Скорее всего, это будет оборонная операция, однако при условии, что Путин соберет это войско. Пока мы замечаем лишь опрокидывание личного состава и техники. У него проблема с техникой", — добавил Жданов.

Добавим, что США рекомендуют Украине не торопиться с контрнаступлением до получения нового вооружения от Запада.

В то же время в Донецкой области и еще полгода не стоит ожидать контрнаступления. Это направление и дальше будет оборонным, о чем сказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

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