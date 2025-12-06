Западная разведка предупреждает, что Украина входит в период тяжелейших боев

ВСУ / © Associated Press

Если не произойдет прорыв в "мирных переговорах", то Украине придется в ближайшие месяцы вести непростые оборонительные бои.

Об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг, сообщает ERR .

По словам Кивисельга, в последнее время войскам РФ удалось незначительно продвинуться к украинским позициям. Главный участок наступления российских войск на направлении Покровска – Мирнограда сейчас практически окружен.

"Линии поставок ВСУ находятся под сильным давлением. Удерживать долго эти населенные пункты в таких условиях невозможно", – сказал глава разведцентра Сил обороны Эстонии.

Кроме того, на прошлой неделе оккупанты также активизировали наступление в районе Волчанска и Купянска Харьковской области, близ Северского на Донетчине, а также возле Гуляйполя в Запорожской области. По словам эстонского разведчика, усиление атак связано с ухудшением погодных условий, ведь тогда ограничиваются возможности Украины по применению дронов.

"Украинские силы находятся под сильным давлением. России удалось добиться локальных тактических продвижений. Кроме того, РФ по-прежнему имеет преимущество в численности личного состава, артиллерии, боеприпасах и технике", – добавил он.

Кивисельг называет ситуацию в Украине. Именно поэтому, объясняет он, ход переговоров до наступления зимы приобретает особое значение.

"Если на переговорах не будет достигнут приемлемый для Украины прорыв, ситуация на фронте останется крайне напряженной, и в ближайшие месяцы украинским войскам придется вести тяжелые оборонительные бои", - добавил представитель эстонских Сил обороны.

Напомним, главком Александр Сырский озвучил шокирующие цифры о том, какое количество оккупантов воюет против Украины. Вдоль линии фронта протяженностью более 1200 км РФ сосредоточило около 710 тысяч военных. По его словам, Россия развернула крупнейшую группировку войск за время полномасштабной агрессии.