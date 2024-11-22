Западное оружие для Украины не изменит коренным образом ход войны, но поможет в другом – NYT

Эксперты из разведки считают, что, несмотря на дополнительную помощь, Киеву будет сложно вернуть территории, потерянные за последние месяцы.

Даже ускоренная поставка Украине оружия и материальной поддержки не сможет коренным образом изменить ход войны в краткосрочной перспективе. Тем не менее, такая помощь может укрепить позиции Киева для обеспечения перемирия или соглашения о прекращении огня.

Об этом говорится в статье The New York Times со ссылкой на представителей американской администрации.

В публикации говорится, что после избрания новым президентом США Дональда Трампа снизился риск эскалации, связанный с предоставлением Украине разрешения на применение американского оружия для ударов по целям в России.

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По мнению представителей Белого дома, президент России Владимир Путин может просто дождаться смены администрации президента США, которая состоится через два месяца. У Трампа, как считается, более лояльное отношение к РФ, а его кандидат на должность директора национальной разведки Тулси Габбард нередко повторяет позиции, схожие с риторикой Кремля.

Эксперты разведывательных служб США и Пентагона отмечают, что, несмотря на дополнительную помощь, Украине будет сложно вернуть территории, потерянные за последние месяцы. Восточные регионы постепенно переходят под российский контроль, а в Курской области ВСУ потерпели частичные поражения из-за участия в боях северокорейских военных.

В статье указано, что ухудшение морального духа среди украинских бойцов и неопределенность политики будущей американской продолжают создавать серьезные вызовы для усилий Украины на фронте. В то же время, армия страны пытается пополнить свои ряды и вооружить новые подразделения. По подсчетам, потери среди ВСУ составляют 57 тыс., что составляет половину потерь России, однако это существенные потери для меньшей по численности страны.

Знакомые с разведданными чиновники из США предполагают, что даже ускоренная поставка Украине оружия и материальной поддержки не сможет коренным образом изменить ход войны в краткосрочной перспективе. Однако такая помощь может укрепить позиции государства для обеспечения перемирия или соглашения о прекращении огня.

Отмечается, что главная гарантия безопасности для Украины – приглашение в НАТО. Этого так и не произошло при президентстве Джо Байдена, и соответствующие шансы остаются низкими при администрации Трампа. Поэтому США и европейские союзники рассматривают другие варианты, такие как создание арсенала обычного вооружения, достаточного для серьезного удара в случае нарушения Россией условий перемирия.

Некоторые чиновники даже выражали идею возвращения Украине ядерного оружия в качестве средства сдерживания. Но такой шаг требует больших усилий и может привести к серьезным последствиям, говорится в материале.

Как подчеркнул экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк, чтобы обеспечить условия для переговоров, государству и его партнерам необходимо переломить ход боевых действий в свою пользу. Важно также иметь достаточный запас дальнобойного вооружения для быстрого ответа на нарушение Россией условий перемирия.

Несмотря на нынешние трудности, украинская армия уже более 2,5 лет противостоит большему и более сильному противнику.

"Выдержать 10 раундов против Майка Тайсона – это уже успех", – отметил Загороднюк.

Однако, указывают авторы статьи, успех стал возможным благодаря многомиллиардной поддержке со стороны США и Европы, которая, по словам чиновников с обеих сторон Атлантики, может быстро иссякнуть.

Напомним, по оценкам аналитиков Института изучения войны, применение украинскими войсками западных систем для ударов по военным объектам на территории России создает для ВСУ более широкие возможности для успешного ведения многопрофильной широкомасштабной современной войны.

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