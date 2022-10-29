Западное оружие помогает Украине изменять положение в артиллерийской войне – NYT

У ВСУ теперь есть преимущество в дальности и точности наведения артиллерии, ракет и беспилотников на юге Херсонской области, уничтожая то, что было критически важным активом России.

Об этом пишет The New York Times.

Война России против Украины изначально велась в основном по воздуху, с применением артиллерии, ракет, ракет и беспилотников. Россия в течение нескольких месяцев имела преимущество и обстреливала украинские города, поселки и военные объекты с позиций, которые находятся далеко за пределами досягаемости украинского оружия.

Однако в последнее время ситуация на юге Украины изменилась. Как отмечают командиры и военные аналитики, на это повлияли западное оружие и смертоносные самодельные беспилотники, поэтому Украина завладела артиллерийским преимуществом в этом районе.

Украина сейчас имеет преимущество как по дальности, так и высокоточным ракетам и артиллерийским снарядам – классу вооружений, которого в арсенале России в значительной степени не хватает. Украинские солдаты вывозят бронетехнику стоимостью в миллионы долларов дешевыми самодельными беспилотниками, а также более совершенными беспилотниками и другим оружием, предоставленным США и союзниками.

Российские войска остаются грозной силой с крылатыми ракетами, внушительной армией и миллионами артиллерийских снарядов, хотя и неточные. Российские командиры говорят, что только что завершилась мобилизация, которая прибавит на поле боя 300 000 солдат, хотя многие из них будут плохо обучены и плохо экипированы. А Путин ясно заявил о своей решимости выиграть войну практически любой ценой.

Однако нет сомнений в изменении судьбы на южном фронте. Растущее преимущество Украины в артиллерии, резко контрастирующее с боевыми действиями по всей стране летом, когда Россия обстреливала украинские позиции минометным и артиллерийским огнем, позволило медленно продвигаться на юг к временно оккупированному Херсону.

Контраст с полем боя летом не мог быть более резким. В Донецкой области на востоке Украины Россия произвела около 10 артиллерийских выстрелов на каждый снаряд украинских батарей. Сейчас в Херсоне украинское командование говорит, что стороны стреляют примерно равным количеством снарядов, но украинские удары не только дальние, но и более точные из-за ракет со спутниковым наведением и артиллерийских снарядов, предоставленных Западом.

Ситуация в Херсонской области

Военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко сообщил, что российские войска пытаются ввести в заблуждение ВСУ, заявляя о своем уходе с правого берега Херсона.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов предполагает, что операция по освобождению временно захваченного Россией Херсона, вероятнее всего, продлится до конца ноября.