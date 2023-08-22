Западные чиновники назвали направление, где ВСУ должны сконцентрировать силы во время контрнаступления — NYT

По мнению американских официальных лиц, украинские войска "слишком разбросаны и им необходимо собрать свою боевую мощь в одном месте".

Войска ВСУ слишком рассредоточены и должны сконцентрироваться на главном направлении контрнаступления на юге Украины.

Об этом говорится в сообщении The New York Times.

Со ссылкой на мнение американских и других западных официальных лиц, издание отмечает, что основная цель контрнаступления украинских сил состоит в том, чтобы отрезать российские линии поставок на юге Украины путем разрыва так называемого сухопутного коридора между Россией и оккупированным Крымом.

Чиновники США заявили, что вместо того, чтобы сосредоточиться на прорыве, украинское командование поровну разделило войска и огневую мощь между востоком и югом страны. В результате, больше украинских сил находится у Бахмута и других городов на востоке, чем у Мелитополя и Запорожья на юге, которые "намного более стратегически важны".

В то же время другие источники в США отмечают признаки того, что Украина начала перебрасывать некоторые из своих наиболее опытных боевых сил с востока на юг страны.

"Но даже самые опытные подразделения неоднократно перегруппировывались после тяжелых потерь. Эти подразделения возлагаются на сокращение штата старших командиров. Некоторые взводы в основном укомплектованы солдатами, которые получили ранения и вернулись в бой", — говорится в The New York Times.

В то же время, США не считают, что война в Украине зашла в тупик. Советник президента США Джо Байдена заявил, что война в Украине не является патовой. ВСУ продолжают методически освобождать свою землю от неприятеля.