"Западные цивилизации передадут пространство России по усмотрению Китая" — Пионтковский о будущем РФ после войны в Украине

После войны Россию, напавшую на Украину, фактически отдадут Китаю.
После полномасштабной войны в Украине государство-агрессор, Россия, может полностью оказаться под влиянием Китая.
Такое мнение высказал российский оппозиционный журналист, публицист Андрей Пионтковский в интервью "24 каналу".
По его мнению, Китай заинтересован в максимальном ослаблении России, чтобы она больше не могла придавать агрессии, что губительно сказывается на экономике, в том числе и КНР. После войны Москва может быть полностью под влиянием Пекина.
Правительство Китая, по его словам, вообще не интересует, кто в дальнейшем станет российским лидером.
"Западные цивилизации в дальнейшем просто передадут огромное пространство России по усмотрению Китая. Можно сказать, что именно это сейчас и происходит", — подчеркнул Пионтковский.
Он добавил, что его версия вполне оправдана, ведь россияне во многом зависят от КНР: ее продовольствия, технологий, торговли и т.д. Когда санкции разрушат экономику России под ноль, то это влияние достигнет апогея.
Напомним, в Китае выступили за поддержку мирного урегулирования в Украине.
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