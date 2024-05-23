Западные добровольцы гибнут, потому что ждали легкого отпуска – Вusiness Insider о войне в Украине

Западные добровольцы, которые воевали в Украине, отмечают: эта война не похожа ни на один из конфликтов на Ближнем Востоке и является намного жестчей.

Западные добровольцы, присоединившиеся к защите Украины, были убиты, в некоторых случаях, потому что предполагали, что борьба будет легкой.

Об этом рассказал американскому изданию Business Insider ветеран США, воевавший в Украине.

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По его словам, многие иностранные ветераны, приехавшие в Украину, чтобы воевать против российского вторжения, ранее привыкли воевать с преимуществом в авиации и артиллерии.

Им было трудно адаптироваться к украинским условиям, где россияне часто преобладали над численностью и оружием.

"Многие люди с Запада, которые приезжают в Украину, хотят быть героями. Я постоянно видел ребят, которые ездили в Украину, и они относятся к этому почти как к отпуску, и на самом деле не ожидают смерти", — говорит ветеран армии США, также воевавший в Украине как доброволец.

Он сказал, что имел такой же менталитет, когда впервые начал воевать за наше государство. Но потом изменил свое мнение.

Ветеран начал воевать, когда началось полномасштабное вторжение России в феврале 2022 года и покинул Украину в декабре прошлого года. Он сражался в самых смертоносных районах, таких как Бахмут, а также служил боевым санитаром своего подразделения, помогая раненым товарищам.

Он сказал, что ранее воевал в Ираке как контрактник после ухода из армии США. По его словам, в Украине гораздо рискованнее и тяжелее, чем там, где он воевал раньше.

По словам экс-добровольца, в Украине труднее найти места для безопасности. У нас используется больше беспилотников, чем в любом конфликте в истории, а артиллерия и оружие дальнего действия используются постоянно.

"Даже если ты за долбанные мили от линии фронта, у тебя все равно может попасть долбанная ракета. Это не похоже на конфликты на Ближнем Востоке, где, если ты на базе, ты – в относительной безопасности" – рассказывает о своих впечатлениях американец.

То же сравнение сделали в разговоре с Business Insider другие воевавшие в Украине ветераны США, которые описали нашу войну как более интенсивную.

Один из них, использующий позывной "Джеки" и сражавшийся в Афганистане и Ираке, ранее рассказывал BI, что боевые действия в городе Бахмут не предлагают места для остановки и отдыха, в отличие от других конфликтов.

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Оба добровольца сравнили войну в Украине с Первой мировой войной, где окопы и неумолимая артиллерия выделяются как определяющие элементы конфликта.

"(На войне в Украине. – Ред.) Вы должны быть готовы переучить все, чему вас учили, и это, я думаю, является одной из причин, почему некоторые украинские солдаты так хорошо справляются там, потому что у них нет никакой базы, где бы учились раньше. Между тем, многие западные военные уже имеют четкое представление о том, как все должно быть, а в Украине это все не так", – размышляет экс-доброволец.

В издании напомнили, что западная тактика была подвергнута сомнению в этой войне, а украинские солдаты и некоторые эксперты утверждают, что подготовка украинских солдат в стиле НАТО не подходит для этой войны.

В свою очередь, западные военные, обучающие украинцев, признают, что скорее сами учатся у украинских солдат, имеющих реальный опыт борьбы с российской армией.

ВІ не имеет доказанных данных о том, сколько иностранных добровольцев прибыло в Украину или было здесь убито.

Интернациональный легион

О создании Интернационального легиона президент Владимир Зеленский объявил 27 февраля 2022 года. Тогда он призвал иностранцев присоединяться к борьбе против оккупанта.

Указом Зеленского от 1 марта 2022 был введен безвизовый режим въезда в Украину для граждан иностранных государств, желающих вступить в Интернациональный легион обороны Украины, кроме граждан государства-агрессора.

Представитель Интернационального легиона обороны Украины Дамьен Магру рассказывал, что в составе легиона – добровольцы из 55 стран мира. Больше всего военных – из США и Великобритании.

Ранее в NYT сообщалось, что за Украину воюют сотни добровольцев из Колумбии.

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