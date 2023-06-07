Западные эксперты назвали вероятную причину разрушения Каховской дамбы

По словам экспертов, имеющиеся доказательства указывают на то, что разрушение дамбы повлекло за собой взрыв изнутри.

Каховскую ГЭС, вероятнее всего, разрушил взрыв изнутри. Удар извне вряд ли мог повлечь такие последствия.

Такое мнение высказали эксперты по технике и боеприпасам, пишет The New York Times.

"Взрыв в закрытом пространстве, когда вся его энергия направляется на окружающее здание, может нанести наибольший ущерб. Даже в этом случае, по словам экспертов, для прорыва дамбы понадобились бы по меньшей мере сотни килограммов взрывчатки. Внешняя детонация бомбы или ракеты направит на дамбу лишь малую часть своей силы, и для достижения аналогичного эффекта понадобится взрывчатка значительно большей мощности", - пишет издание.

Так, профессор инженерии и эксперт по взрывчатым веществам в Университете Иллинойса Ник Глумак подчеркнул, что количество взрывчатки, которую может нести боеголовка, ограничено. По его словам, даже прямое попадание могло бы не разрушить плотину.

"Для этого нужно значительное количество энергии. Подумайте о силах, которые действуют на конструкцию в процессе – они огромны. У вас есть массивная сила воды", – объяснил он.

В свою очередь профессор инженерии в Университете Мэриленда и член Национальной академии инженерии Грегори Бехер, изучавший разрушение дамб, назвал случай Каховской ГЭС подозрительным.

Он объяснил, что некоторые дамбы разрушаются из-за "переполняющих" их сильных потоков воды. Однако в таком случае разрушение начинается с земляной части дамбы на обоих берегах.

Но фотографии и видеозаписи свидетельствуют о том, что Каховская дамба была прорвана сначала посередине, рядом с примыкающей к берегу электростанцией, которая находится под контролем России. Оба конца дамбы сначала были невредимы, но в течение дня с потоком воды все большая часть дамбы разрушалась.

Издание подчеркивает, что даже несмотря на повреждения, нанесенные ранее, а также шлюзовые затворы и высокий уровень воды, было неожиданностью, что такую большую плотину может разорвать на части.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что после подрыва Каховской ГЭС затопленными остаются большие территории Украины. Часть из них оккупирована. Однако россияне не спешат помогать местным людям.

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