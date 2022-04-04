Западные элиты все еще остаются в опасных иллюзиях — Подоляк об игнорировании Меркель приехать в Бучу

Западные элиты все еще остаются в опасных иллюзиях — Подоляк об игнорировании Меркель приехать в Бучу

Подоляк призывает украинцев отправлять на аккаунты европолитиков фотодокументы о "Бучанской резне".

На Банковой отреагировали на игнорирование бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель приглашения приехать в Бучу, чтобы увидеть, к чему привела ее политика уступок России.

Пост-реакцию написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Реакция госпожи Меркель на предложение посмотреть на зверства россиян в Буче говорит о том, что западные элиты все еще остаются в опасных иллюзиях. Возможное решение - отправить на аккаунты европолитиков фотодокументы о "Бучанской резне" и соответствующие выводы судмедэкспертов", — написал.

Заметим, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает правильным свое решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году, несмотря на критику со стороны Зеленского. Об этом сообщила ее пресс-секретарь по запросу немецкого агентства DPA.

Также Меркель не стала реагировать на приглашение Зеленского приехать в Бучу, но как выразилась ее спикер — поддерживает международные усилия по прекращению российской захватнической войны в Украине.

Напомним, накануне Владимир Зеленский пригласил Ангелу Меркель и бывшего президента Франции Николя Саркози посетить Бучу, чтобы они увидели, "к чему за 14 лет привела политика уступок России".

Читайте также: