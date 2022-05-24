Западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 72 тысячи человек: какая ситуация на пунктах пропуска

За сутки 23 мая западные границы нашей страны с ЕС и Молдовой пересекли 72 тысяч человек, а также более 18 тысяч транспортных средств.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
Как стало известно, из Украины за прошлые сутки выбыли более 30 тысяч человек. Большая часть из них – 18 тысяч – пересекла границу с Польшей. Остальные проследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.
В то же время в Украину вернулись почти 42 тысячи человек, из них почти 38 тысяч – украинцы. Оформлено 167 грузовиков с гуманитарной помощью.
Напомним, что в Мариуполе на завалах нашли около 200 разлагающихся тел.
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