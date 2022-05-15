Западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли почти 84 тысячи человек: какая ситуация на пунктах пропуска

Западные границы Украины 14 мая с ЕС и Молдовой пересекли около 84 тысяч человек. Транспортных средств выехало более 20 тысяч.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.
Как отмечается, из нашей страны за прошлые сутки выбыли более 37 тысяч человек. Более 22 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.
“На протяжении последних дней сохраняется тенденция увеличения количества возвращающихся в Украину граждан. За минувшие сутки прибыли почти 46 тысяч человек, из них более 42 тысяч – украинцы. Оформлено 259 грузовиков с гуманитарной помощью”, – рассказали в МВД Украины.
Напомним, что Кулеба и Блинкен договорились искать решения для экспорта украинских продуктов в Африку и Азию.
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