Западные миротворцы могут прибыть в Украину: названа приблизительная численность

Миротворцы

В разных европейских столицах озвучивают разные цифры относительно потенциального контингента западных миротворцев в Украине. Они колеблются от 15 до 20 тысяч человек, хотя некоторые надеются на поближе к 30 тысячам.

Об этом сообщили Радио Свобода европейские чиновники.

В настоящее время никакие официальные военные планы не обнародованы, но основную часть сил должны предоставить Франция и Великобритания, ответственные за наземный и воздушный компоненты операции. Турция заявила, что будет обеспечивать безопасность транспортных дорог в Черном море.

Впрочем, неизвестно, насколько близко потенциальные силы "Коалиции желающих" развернутся к линии фронта. Большинство европейских чиновников считают, что миротворцы разместятся на западе Украины для поддержки и обучения украинских войск.

Как сообщили анонимно европейские источники Радио Свобода, американские военные могут находиться "на земле" в небоевой роли, контролируя соблюдение режима прекращения огня.

6 января в Парижском саммите более 30 стран обсудят с президентом Украины Владимиром Зеленским координацию поддержки Киева. В ходе переговоров также будут рассмотрены вопросы правил применения силы, гарантий безопасности от США и территориальные споры, включая Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию.

Напомним, издание WELT со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе пишет, что Европа готова отправить войска в Украину. Общая численность может достигать 15 тыс. человек. Франция и Великобритания готовы участвовать в наблюдении за прекращением огня даже без мандата ООН или ЕС – достаточно приглашения от Украины.