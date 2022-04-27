Западные области предлагают работу переселенцам: уже есть тысяча вакансий

В центре занятости отмечают, что рынок ожил и большой спрос.

Швея, строитель, водитель или электрик — работу по такой специальности сейчас легко найти в западных областях Украины. Здесь уже трудоустроились около сотни вынужденных переселенцев. Об этом в сюжете ТСН.

19-летняя Виктория из Мариуполя. Во Львов приехала на второй день полномасштабного наступления оккупанта. Родители девушки медлили и едва выбрались в живых. Родители эвакуировались в Запорожье, говорит Вика, сама она двинулась дальше.

«На душе у меня пустота, потому что моего дома нет, нет моего города, его просто «стерли». Мой университет также разбомбили, его не осталось», — говорит Виктория.

Во Львове девушка поселилась у знакомых и принялась искать работу. Дома, в Мариуполе, работала маникюршей, здесь нашла такую же работу в салоне красоты. Девушка уверена, во Львове она ненадолго. «У меня боевой дух, я соберусь, поеду, я буду восстанавливать, как и мои родители, мы настроены все наше вернуть назад, все то, что было уничтожено», — говорит девушка.

Сейчас в этом салоне работают еще две девушки из Мариуполя. Владелица говорит, долго колебалась, своевременно возобновлять именно такой бизнес. «Именно то дело, которым мы можем помочь, помочь девушкам, нуждающимся в работе и помочь нашим женщинам, которые могут просто прийти и на 1,5 часа расслабиться», — говорит владелица Катя.

Только за три дня нашел работу и Сергей из Киева. Помог центр занятости. «Я по электричеству, в ОСМД был участковым электриком. Были бы младше, пошли бы воевать, но старые уже», — говорит мужчина.

Ежедневно во Львовский городской центр занятости приходит около полусотни соискателей работы. Бизнес немного ожил, говорят в центре занятости, почти тысяча вакансий. Они появились, потому что много мобилизованных в ряды ВСУ. А еще тех, кто решил уехать в соседние страны. «11 предприятий города нуждаются в специалистах по пошиву одежды. Нужен вместительный совет инспекторов по парковке. Нуждается в сфере обслуживания, потому что гостиницы переполнены, ресторанный бизнес восстанавливается», — рассказывают специалисты.

А на Буковине столичный водитель троллейбуса Александр Куранда сейчас возит черновицких пассажиров. Из Киева приехал вместе с женой и двумя маленькими дочками через несколько дней с начала войны. Здесь у них ни знакомых, ни родственников. Чтобы заработать на жилье и еду, мужчина сразу же начал искать работу. В троллейбусном депо предложили и труд и убежище.

«У нас в депо есть комната отдыха – будешь жить, дирекция предложила. Люди очень хорошие, первые несколько дней нам даже еду приносили», – говорит Александр.

Водителем на новом месте работает уже три недели. Надеется, на Буковине задержится ненадолго, потому что верит в нашу победу.

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