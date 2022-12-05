Западные партнеры никогда не предоставляли Украине разведданные о нападении России — Зеленский

Публично официальные лица США и ЕС заявляли о планах Путина напасть на Украину.

Президент Владимир Зеленский заявил, что западные партнеры никогда не предоставляли Украине разведывательные данные о предстоящем широкомасштабном наступлении России.

Об этом, как пишет "РБК-Украина", глава государства сказал в интервью Financial Times.

Так, в частности, президент подчеркнул, что западные официальные лица лишь публично предупреждали Киев о нападении РФ, однако конкретных материалов не предоставляли.

"Нам никто не показывал конкретных материалов, которые бы говорили, что они будут с того или иного направления", — отметил Зеленский.

Напомним, что Россия 24 февраля начала широкомасштабное наступление на Украину сразу с нескольких направлений, нанеся серию ракетных ударов по мирным городам в разных регионах. Стоит отметить, что до 24 февраля западные официальные лица, в том числе и президент США Джо Байден, действительно публично предупреждали Киев о возможном нападении РФ. Позже американский лидер даже заявил, что Владимир Зеленский игнорировал предупреждение о возможном нападении накануне 24 февраля.

Однако в Офисе президента тогда, комментируя заявление Байдена, заметили, что Украина готовилась к нападению России, но масштаб агрессии невозможно было предвидеть, и упрекнули США, что Вашингтон давал Киеву всего три дня в военных действиях против РФ. А также почему западные партнеры, зная о наступлении, не ввели против Москвы превентивные санкции, которые сделали бы невозможной войну.

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