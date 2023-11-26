Западные СМИ "засветили" работу ПВО в Киеве – в Воздушных силах прокомментировали

Средства массовой информации, в частности Reuters и The Sun, показали в Сети видео работы противовоздушной обороны в Киеве в ночь на 25 ноября.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона прокомментировал ситуацию.

"Я видел видео, там, в конце концов, нет ничего такого, что могло бы вызвать беспокойство. Работа ПВО показывается и командующий Воздушными силами у себя в Telegram-канале иногда благодарит наших защитников и показывает видео... Если там нет в этом видео информации чувствительной, то есть откуда вылетают ракеты — именно локация сил и средств ПВО — ничего здесь страшного нет. В небе взрывы, уничтожаются средства противника. Поэтому претензий особых к этому нет", — сказал спикер.

Игнат также добавил, что запрещено публиковали фото и видео, где видна локация размещения систем противовоздушной обороны.

"Чувствительная информация – это когда видно место пуска зенитной ракеты. Противник может иметь это же видео с нескольких точек, и на перекрестке этих точек можно безошибочно определить, откуда именно производился пуск", — резюмировал он.

Напомним, в ночь на 25 ноября Россия нанесла самую массированную атаку дронами по Киеву с начала войны – все подробности и последствия.

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