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Западные танки для ВСУ: сколько бронетехники нужно для прорыва оборонительных линий РФ — подсчеты эксперта

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Западные танки для ВСУ: сколько бронетехники нужно для прорыва оборонительных линий РФ — подсчеты эксперта

Американский танк Abrams / Фото: Википедия

Три десятка американских танков Abrams позволят улучшить истребление врага только в какой-то одной локации.

Вооруженные силы Украины получили около 650 единиц бронетехники от западных партнеров за полтора года войны. Если экстраполировать такое количество на американский ленд-лиз во время Второй мировой войны, то это достаточно много.

Такое мнение высказал в эфире национального телемарафона военный аналитик, полковник запаса Петр Черник.

“Я бы сказал, что произошел исторический феномен еще со времен Второй мировой войны. Мы получили 6,5 [сотень] только за такой короткий период, полтора года – это относительно немного. И это очень много. Во Второй мировой войне Советский Союз, когда весь фронт составлял свыше 6,5 тысяч километров, получил 12,5 тысяч бронетехники за всю войну”, —  сравнил он.

Эксперт отдельно отметил американские танки Abrams, которые должны получить украинские военные, отметив, что по своему функционалу они очень схожи с немецкими Leopard-2. Однако 31 боевой машины, передаваемых США, будет достаточно лишь для того, чтобы улучшить в какой-то локации истребление противника снарядами из обедненного урана, но такая помощь никоим образом не переломит ход войны.

"Если бы их дали 300-500 машин – это уж действительно был бы серьезный бронекулак и можно было бы говорить о стальных клиньях, которые разрывают оборону [россиян]", — подытожил Петр Черник.

Напомним, в середине сентября Украина получит первую партию американских танков Abrams для защиты от российских агрессоров.

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Дата публикации
Просмотры
652
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