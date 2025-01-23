Иностранный контингент в Украине: СМИ узнали необходимое количество военных

Перспектива членства Украины в НАТО остается неопределенной, и Киев намекает на готовность к заключению соглашения при предоставлении союзниками надежных гарантий безопасности.

Идея введения западных военных сил в Украину, еще год назад казавшаяся невыполнимой и слишком рискованной, вновь стала предметом обсуждений. Этому способствовали трудности, с которыми сталкивается украинская армия, а также заявления Дональда Трампа, который по возвращении в Белый дом выразил желание достичь прекращения огня с Россией как можно быстрее.

Об этом пишет Financial Times.

Перспектива членства Украины в НАТО остается неопределенной, и Киев намекает на готовность к заключению соглашения при предоставлении союзниками надежных гарантий безопасности. Президент Франции Эммануэль Макрон год назад озвучил подобную идею, но тогда она была отвергнута как нереалистичная.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для эффективного сдерживания Европа будет нуждаться в "минимум 200 тысяч военных". Однако эта цифра вызывает сомнения из-за своей масштабности: она даже превышает количество войск, задействованных в высадке союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. Как отмечают украинские официальные лица, более реальным выглядит развертывание 40 000–50 000 иностранных военных для обеспечения безопасности вдоль 1000-километровой линии фронта.

Обсуждение этого вопроса продолжается между Украиной и западными союзниками. Ожидается, что 3 февраля на неформальной встрече, организованной ЕС, британский премьер-министр Кейр Стармер и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудят возможное участие европейских сил в миссии.

Отношение к этой идее остается неоднозначным. Балтийские страны выразили поддержку такой миссии при участии более широкой коалиции союзников. Польша исключила возможность отправки своих войск, отметив, что подобная миссия не должна включать в себя пограничные государства НАТО.

Германия, со своей стороны, пока что демонстрирует осторожность. Бывший канцлер Олаф Шольц выступал категорически против размещения германских военных в Украине. Его предполагаемый преемник Фридрих Мерц, лидер христианско-демократических партий, выразил поддержку Украине, но прямо не поддержал идею введения войск.

Какова будет цель размещения войск на местах

Если ранее предполагалось, что европейские войска будут играть вспомогательную роль, то сейчас дискуссия сосредоточена на их потенциальном использовании в качестве миротворческих или стабилизационных сил.

Когда в прошлом году президент Франции Эммануэль Макрон впервые предложил эту инициативу, предполагалось, что войска могут защищать критическую инфраструктуру, обучать украинских солдат, ремонтировать оружие или патрулировать границы с Беларусью. Это позволило значительной части 800-тысячной украинской армии сосредоточиться на фронтовых операциях.

Также читайте Завершение войны в Украине: Столтенберг назвал условия и сроки

Однако переизбрание Дональда Трампа на пост президента США сменило приоритеты. Сейчас акцент делается на том, как европейские войска могут помочь удерживать прекращение огня, которое Трамп стремится согласовать с Москвой. Такие силы должны выполнять три ключевые функции:

• демонстрировать поддержку Украины со стороны Запада;

• удерживать Россию от дальнейшей агрессии;

• обеспечивать европейский вклад в безопасность Украины, уменьшая зависимость от США.

Президент Украины Владимир Зеленский во время Всемирного экономического форума в Давосе подчеркнул, что Европа должна действовать решительно во избежание потери своей роли в регионе. "Если Европа не будет действовать решительно, континент может стать неактуальным", – сказал Зеленский, добавив, что пока неясно, будут ли европейцы играть роль в возможных мирных переговорах.

Как может выглядеть развертывание?

По словам Камиль Гранд, бывшего высокопоставленного чиновника НАТО, стабилизационные силы должны быть "достаточно сильными, чтобы не стать легкой мишенью для России", и в то же время "достаточно большими, чтобы не нуждаться в немедленном подкреплении". Предварительные оценки свидетельствуют о том, что такие силы могут насчитывать около 40 000 военных.

Также читайте Бербок сказала, отправит ли Берлин своих солдат в Украину

Вероятно, миссию возглавят Великобритания, Франция и Нидерланды с участием стран Балтии и Северной Европы. НАТО, как организация, будет играть минимальную роль в этой инициативе, чтобы избежать риска прямой эскалации с Россией. Впрочем, ЕС может использовать ресурсы НАТО для стратегического планирования по "формату Берлин плюс", как это было в миротворческих миссиях в Боснии и Герцеговине.

Есть ли примеры для такой миссии?

Как отмечают эксперты, это не будет традиционной миротворческой операцией ООН, где силы остаются нейтральными и не имеют права на применение силы. Европейские войска явно станут на сторону Украины, но их роль будет скорее "силами сдерживания" или "силами стабилизации".

Сходными примерами являются:

• Южная Корея, где присутствие американских войск обеспечивает стабильность, в то время как боевые операции ведут местные силы.

• КФОР в Косово, где миссия НАТО поддерживает мир, несмотря на многочисленные атаки со стороны Сербии.

Также читайте Страны Запада пугает возможный исход войны в Украине — глава МИД Эстонии

Идея создания стабилизационных сил для Украины остается предметом обсуждения. Хотя европейские страны рассматривают этот шаг как более реальную альтернативу длительному финансированию военной помощи, конкретных решений пока нет. Балтийские страны поддерживают эту инициативу, в то время как Польша и Германия демонстрируют воздержание. Дальнейшие дискуссии ожидаются на встречах ЕС и НАТО в феврале.

Решится ли Запад отправить войска в Украину? Мнения разделились

Вопрос ввода западных войск в Украину остается под большим вопросом. Как отмечают эксперты, такая инициатива зависит от достижения мирного урегулирования с Россией, которое позволит Украине сохранить суверенитет, контроль над территориями, сильную армию и демократическое устройство. Однако Москва может никогда не согласиться с такими условиями.

Опыт показывает, что Россия неоднократно нарушала подписанные ею соглашения, в частности, Минские договоренности, заключенные после аннексии Крыма в 2014 году. Это подвергает сомнению надежность любого потенциального договора.

Европейские лидеры часто заявляют, что их целью является построение "сильнейшей Украины", которая сможет сдерживать российские войска, нанося им значительные потери, и поддерживать это состояние столько, сколько потребуется. Однако отправление военных в "горячую войну" вызывает серьезные опасения по поводу эскалации конфликта.

Даже если европейские правительства примут решение о размещении войск, это может столкнуться с сопротивлением парламентов и граждан. США также могут отказаться от предоставления необходимой материально-технической поддержки для такой операции.

Впрочем, риски бездействия могут превысить риски ввода войск. Британский премьер-министр Кейр Стармер во время недавнего визита в Киев подчеркнул: "Это касается не только суверенитета Украины. Если России удастся совершить агрессию, это повлияет на всех нас очень долго".

На этом фоне Запад стоит перед сложным выбором: рискнуть ли дальнейшей эскалацией или искать альтернативные способы поддержки Украины в ее борьбе за суверенитет.