Западный аналитик объяснил, как поставки F-16 ломают все планы Путина по войне в Украине

Кремлевский диктатор надеялся, что со временем Запад начнет уставать от войны в Украине и уменьшит помощь.

Снабжение США и союзниками истребителей F-16 Украине будет "серьезной головной болью" для российского диктатора Владимира Путина.

Такое мнение высказал военный аналитик и бывший пилот Шон Белл, передает SkyNews.

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Комментируя этот шаг, господин Белл сказал, что президент Владимир Зеленский просил об истребителях в течение последнего года, украинский лидер говорил, что воздушные силы России больше и лучше оснащены, чем украинские, что делает страну уязвимой.

"Но даже если бы Украине подарили одну эскадрилью F-16, это не обеспечило бы надежных или способных боевых возможностей авиации", – сказал он.

Аналитик сказал, что Украине нужны обученные пилоты и материально-техническая поддержка, а также широкий спектр средств поддержки, что требует времени и много денег.

Почему самолеты F-16?

Эксперт заявил, что F-16 – это компактный многоцелевой истребитель, способный выполнять роль воздуха-воздух и воздух-земля и является наиболее экспортируемым скоростным реактивным самолетом в мире.

Только в ЕС у Бельгии, Дании и Норвегии было 125 истребителей F-16, но их постепенно заменяют более современные F-35.

Кроме того, 24 нидерландских F-16 вскоре должны быть сняты с эксплуатации, в то время как Норвегия сняла с эксплуатации 64 самолета в прошлом году – все они могут обеспечить пул самолетов для Украины, пояснил господин Белл.

Эксперт добавил, что эта новость будет "большой головной болью" для Путина, поскольку российский президент надеялся, что интерес Запада к конфликту уменьшится в конце года. "Но F-16 — это многолетнее обязательство", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что самолеты F-16, которые западные партнеры хотят отправить в Украину, изменят войну в Украине, но это не снизит напряжение.

Кроме того, мы ранее информировали, что заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что страны Запада очень сильно "рискуют", если решятся поставлять Украине истребители F-16.

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