Западный аналитик раскрыл главные провалы России после ударов по аэродромам

Дроны / © ТСН.ua

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Последние атаки украинских дронов-камикадзе по глубокому тылу России — это серьезный удар по ее способности запускать ракетные обстрелы.

Об этом сообщил военный обозреватель BBC Крис Партридж.

По его словам, удары по аэродромам, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-95, оказывают существенное влияние на возможности РФ совершать атаки по Украине ракетами Х-101.

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По словам эксперта, именно эти бомбардировщики широко используются с начала полномасштабного вторжения, и поэтому они одна из главных целей для ВСУ. Партридж подчеркивает, что Ту-95 обладают большим радиусом действия и могут запускать ракеты с глубины российской территории. Однако последние атаки дронов демонстрируют, что даже в тылу эти цели не защищены.

Еще более важной потерей обозреватель считает вероятное повреждение самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, играющего ключевую роль в выявлении воздушных угроз и корректировке действий истребителей РФ.

«Использование беспилотников, подлетающих почти вплотную к целям, свидетельствует, что даже системы ПВО типа С-300, С-400 или Панцирь-С1 оказываются неэффективными», — отмечает Партридж.

Также он добавляет, что российские военные не смогли своевременно эвакуировать самолеты, а следовательно, некоторые из них могли быть уничтожены или серьезно повреждены.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Службу безопасности, а также лично генерала Василия Малюка и всех, кто был задействован в спецоперации «Паутина». Он сообщил, что эту операцию готовили более 1,5 лет, а самое интересное было в том, что «офис» этой операции СБУ был расположен на территории России, рядом с управлением ФСБ, в одной из их областей.