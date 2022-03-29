Западу нужно предоставлять Украине еще больше оружия — Ермак

Западу нужно предоставлять Украине еще больше оружия — Ермак

Украине необходимы истребители и системы ПВО, которые закроют наше небо от российской артиллерии.

Западу нужно предоставлять Украине еще больше оружия, чтобы победить в войне против РФ.

Об этом глава офиса президента Андрей Ермак сообщил в эфире канала MSNBC.

“Мы, безусловно, благодарны за помощь, которая сейчас оказывается Западом, включая санкции против России, но война продолжается. Люди теряют свои дома и жизнь. Россияне обстреливают наши города ракетами по нескольку раз в день, разрушают их. И мы должны понимать все, что в этой войне нам нужна только победа”, — подчеркнул Андрей Ермак.

Он добавил, что Украине необходимы истребители и системы ПВО, которые закроют наше небо от российской артиллерии.

“Нужно тяжелое оружие и дальнобойная артиллерия, реактивные системы залпового огня, противокорабельные ракеты, боевые дроны и как можно скорее. Сколько еще потерянных жизней украинцев нужно, чтобы у нас заработал ленд-лиз? – добавил Ермак.

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