"Запахло 90-ми": в Мариуполе официально появились "решалы" – чем они занимаются

"Запахло 90-ми": в Мариуполе официально появились "решалы" – чем они занимаются

В Мариуполе появились "решалы", которые за оплату разыскивают и возвращают жителям города их похищенное имущество. Скорее всего, захватчики просто продают награбленное владельцам задорого.

Так, если имущество жителя Мариуполя было разворовано, "вы идете к "правильному" человеку в так называемых райотделах так называемой милиции".

Об этом советник мэра Петр Андрющенко сообщил в Сети 31 мая.

"Мариуполь. Назад в будущее. Глобальное мародерство на всех уровнях вместе с усилением режима оккупационного контроля и попыткой похитить все привели к интересным тенденциям. В Мариуполе снова в мае официально появились "решалы", — говорится в сообщении советника мэра.

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"Если ваше имущество было разворовано (личные вещи, драгоценности, одежда, техника) – вы идете к "правильному" человеку в так называемых райотделах так называемой милиции. Там показываете фото и делаете предложение оплаты за возврат", – объяснил схему Андрющенко.

По его данным, дальше украденное ищут по рынкам "ДНР", российских Таганрога и Ростова-на-Дону. В большинстве случаев имущество находят и возвращают за деньги.

"По крайней мере, говорят, что ищут по рынкам. Хотя что-то подсказывает, что это просто продают награбленное владельцам задорого. Где-то здесь запахло 90-ми…", — резюмировал советник городского головы Мариуполя.

Напомним, в Мариуполе российские оккупанты начали оформлять российские паспорта.

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