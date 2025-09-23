Запасайтесь павербанками: сможет ли Украина выдержать удары по энергетике этой зимой

Дроны / © ТСН

С приближением зимы Украина и Россия перешли в новую фазу войны, активно атакуя энергетические объекты друг друга. Украинские дроны наносят удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), а Кремль, в свою очередь, наращивает обстрелы украинских электросетей и газовой инфраструктуры.

Об этом пишет The Washington Post.

Украинские силы усилили атаки на российскую нефтегазовую инфраструктуру, приводя к значительным пожарам и разрушениям. По последним данным, украинские беспилотники нанесли удары по НПЗ в Башкортостане, Волгограде, Саратове и Новокуйбышевске. По словам президента Украины Владимира Зеленского, эти атаки являются «самыми эффективными санкциями», «существенно ограничивающими войну», уменьшая способность России ее финансировать.

Хотя Кремль отрицает эффективность этих ударов, эксперты Центра глобалистики Стратегия XXI отмечают, что в России уже наблюдается топливный кризис, а цены на бензин стремительно растут. Институт по изучению войны (ISW) также подтверждает, что кампания Украины против российской энергетики влияет на финансирование войны и усугубляет дефицит горючего в РФ.

Россия готовится к массированным атакам

В то же время Россия пополнив запасы беспилотников, усиливает свои атаки на украинскую энергетику. После удара по Трипольской ТЭС эксперты предупреждают, что наибольшую уязвимость составляет газовая инфраструктура Украины, состоящая из тысяч разбросанных объектов — от добычи до распределения.

Генеральный директор «Нафтогаза» Сергей Корецкий сообщил, что за два месяца российские удары уже уничтожили около 42% суточной добычи газа, а Россия готовится к массированным атакам перед отопительным сезоном. Эксперты отмечают, что несмотря на готовность, если Россия запустит 600-800 дронов, никто не сможет гарантировать бесперебойную работу системы.

Готова ли Украина к зиме?

Украинские чиновники заявляют, что у страны достаточный запас газа, чтобы пережить зиму, особенно если она будет мягкой. «Нафтогаз» уже заключил контракты, покрывающие около 95% потребностей в газе. Однако, по словам экспертов, если температура значительно снизится, этого может оказаться недостаточно.

Эксперты отмечают необходимость сохранять спокойствие и готовиться к любым сценариям, поскольку атаки, которые Россия называет «ответом» на удары Украины, являются частью ее террористической тактики.

Напомним, Дмитрий Песков, спикер президента России, заявил, что атаки украинских беспилотников не влияют на ход «спецоперации». По его словам, российские военные принимают «эффективные меры» для нейтрализации этих угроз. В ходе брифинга он также добавил, что «специальная военная операция» продолжается.