Запасы армии РФ на исходе: эксперт рассказал, сколько и каких ракет осталось у оккупантов

Запасы высокоточных крылатых ракет Х-101 и "Калибр" у российских оккупантов сильно уменьшились и составляют около 200 единиц каждого наименования. Из-за этого армия РФ тратит неприкосновенные запасы и обстреливает Украину ракетами, только что выпущенными с конвейера.

Об этом рассказал военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых на канале "Freeдом".

"У Российской Федерации есть запасы советских ракет. Это ракеты, которые обладают низкой точностью, достаточно мощные, но не способные наносить высокоточные удары. Допустим, ракеты Х-22, которые использовались в последней ракетной массированной атаке 5 декабря. Наряду с этим РФ на протяжении года сохраняла возможность производить ряд высокоточных ракет. К таким можно отнести ракеты Х-101, "Калибр", - рассказал Рябых.

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Эксперт со ссылкой на данные Минобороны Украины сообщил, что РФ "сохраняла на протяжении года способность производить эти ракеты в количестве 10-15 единиц по каждой из номенклатур".

"Также в Министерстве обороны ранее отмечали возможности производить ракеты "Калибр", 4-5 единиц в месяц. Именно эти ракеты составляют основную силу, которую использует государство-террорист при атаке мирной инфраструктуры Украины во время последних массированных атак", - объяснил он.

По информации эксперта, во время ракетных ударов в ноябре и 5 декабря основную массу составляли ракеты Х-101 авиационного базирования. Также к ним придавались старые ракеты Х-505, сходные по характеристикам, но имеющие меньшую точность. Вероятно, они использовались для того, чтобы перегрузить украинскую ПВО. Параллельно использовались ракеты "Калибр".

"Последние свидетельства показывают, что в этих залпах были ракеты, которые изготовлены уже в последнее время, и прямо с конвейера поставляются для того, чтобы наносить террористические удары... Это свидетельствует о том, что подходит к концу запас высокоточных ракет... Сейчас запасы по высокоточным ракетам - Х-101, "Калибр" - вышли в район неснижаемого неприкосновенного запаса, который должен составлять 30%", - отметил Рябых.

Как подчеркнул эксперт, ракеты, которые использовались для террористических атак против Украины, предназначались для обеспечения обороноспособности самой РФ.

"Но как видим, сейчас государство-агрессор пошло на тактику терроризирования Украины в ущерб собственной безопасности. Поэтому сейчас остается по высокоточным ракетам этого типа, по "Калибру" и Х-101, вместе с ракетами Х-505, которые менее точны, где-то по 200 единиц этих ракет в арсеналах страны-агрессора", - заявил он.

Напомним, 5 декабря Россия после почти двухнедельного затишья нанесла новый ракетный удар по Украине. Ракеты попали в объекты инфраструктуры и жилые дома, есть погибшие. Из-за обстрелов произошли аварийные отключения света в регионах Украины.

Всего РФ выпустила по Украине более 70 крылатых ракет "Калибр", Х-101/Х-555, Х-59. Силы ПВО сбили более 60 ракет.

Украинская ПВО сбила вражеские ракеты в Полтавской, Харьковской, Черкасской, Винницкой, Днепропетровской, Киевской областях. Военные воздушного командования "Восток" сбили 15 ракет. По Киеву россияне запустили 10 ракет, из которых 9 удалось сбить.

Кроме того, в ходе ракетной атаки РФ по Украине одна из ракет упала на территории Молдовы. Ее остатки обнаружили в Бричанском районе.

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