Запасы иссякают: НАТО планирует нарастить производство оружия для помощи Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический союз исчерпал большую часть запасов оружия и боеприпасов, поэтому необходимо увеличить их производство.

Об этом он сказал в интервью канадскому телеканалу CBC.

НАТО, по словам Столтенберга, следует активизировать военный потенциал, чтобы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.

"Главный месседж от союзников по НАТО, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Речь идет о солидарности с Украиной, но также в наших интересах, чтобы Путин не одержал победу в Украине. Поскольку, если он выиграет, это будет месседжем для всех авторитарных лидеров, что они могут достигать своих целей, используя агрессивную военную силу и нарушая международное право. И мир станет более опасным", – пояснил Столтенберг.

Генсек добавил, что военный блок должен подготовиться к "длинному пути" в Украине. Он также подчеркнул, что интерес НАТО в сфере безопасности состоит в том, чтобы кремлевский диктатор Владимир Путин проиграл, а Украина как суверенное государство выстояла.

"Чтобы достичь этого, мы исчерпываем наши запасы, чтобы передавать оружие и боеприпасы Украине. Теперь мы должны пополнить запасы, мы активно сотрудничаем с промышленностью, чтобы нарастить производство", – отметил он.

Столтенберг уточнил, что страны-члены НАТО должны быть готовы заплатить определенную цену, чтобы укрепить обороноспособность Украины. Речь идет о росте цен на энергоносители и другие экономические последствия, спровоцированные войной РФ против нашего государства.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, какое оружие нужно Украине для победы в войне, в том числе 150-200 танков и 100 артиллерийских систем.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал Великобританию и Канаду помочь создать ракетный щит, чтобы государство могло защититься от российских атак по объектам инфраструктуры.

По итогам заседания в формате Рамштайн-7 стало известно, что Украина получит военную помощь от ряда стран. В частности, речь идет о средствах ПВО, артиллерии, боеприпасах и зимней военной форме.

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