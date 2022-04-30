"Запасы ограничены": Россия столкнулась с дефицитом высокоточных ракет

Из-за санкций и проблем в обороне в России возникли проблемы с пополнением запасов высокоточных ракет.

Большинство российских ударов на нынешнем этапе войны сосредоточено в восточной части Донбасса и Мариуполи, а сами обстрелы носят "глупый, а не высокоточный" характер.

Об этом сообщает Financial Times.

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По словам одного из западных чиновников, Россия испытывает недостаток высокоточных ракет.

"Их запасы ограничены, они истощаются, и мы видим, что им приходится перемещать ракеты "Калибр" по другим стратегическим направлениям, где они могут храниться. Это свидетельствует о том, что их запасы высокоточного оружия сокращаются", — сказал источник FT.

Россияне обстреляли Фастов крылатыми ракетами

Ранее сообщалось, что семь с половиной миллиардов долларов, на которые Россия могла бы построить, например, тысячу современных школ, потрачено на убийство украинцев. И речь идет только о ракетах, выпущенных по нашим городам и селам.

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