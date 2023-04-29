Запчасти получают контрабандой: оккупанты продолжают производить высокоточные ракеты - Воздушные силы

Враг продолжает выпускать ракеты, но темпы производства не будут высокими, потому что это технологическое оружие и быстро оно не делается, но, к сожалению, производится и дальше.

Российские кафиры продолжают производить высокоточные ракеты, запчасти для них, вероятно, получают контрабандой.

Об этом сказал спикер Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини".

По его словам, остатки, обнаруженные после крайних ударов врага, свидетельствуют, что ракеты изготовлялись осенью и зимой.

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"Мы знаем, что немного осталось ракет у россиян. Хотя они продолжают их производить. Те остатки, которые были во время крайних ударов найдены, свидетельствуют о том, что это свежие ракеты. Изготовлялись они и осенью, и есть зимние варианты запчастей. Враг продолжает их выпускать. Но темпы производства не будут высокими, потому что это технологическое оружие и быстро оно не делается. Но, к сожалению, производят и дальше", — сказал Игнат.

Относительно комплектующих ракет он отметил, что россияне не могут производить высокотехнологичные детали, поэтому в российских ракетах "маркировка точно российская, краска российская, металл точно российский", а все остальное – не российское.

"Если они не могут мобильный телефон сделать, то куда им браться за такие высокие технологии, как высокоточное оружие. Крылатая ракета – это фактически самолет беспилотный и стоит миллионы долларов. Там тысячи деталей высокотехнологичных. Россия их не может производить – это факт. К сожалению, она может их доставать, видимо. Возможно, имеет определенный запас. Но через третьи страны путем контрабанды они могут их получать. Именно поэтому санкционное давление на государство-террориста нужно на всех уровнях", — подытожил представитель.

Напомним, в ВСУ сообщили, что не исключена угроза ракетных ударов и 1, 2 или 9 мая. Впрочем, не следует привязываться к сакральным датам. По словам Натальи Гуменюк, "враг коварен", еще имеет запас ракет и может нанести удары в неожиданный момент.

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